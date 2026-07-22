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Technology Talks Austria 2026: Europas Technologieführerschaft im Fokus

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Die Technology Talks Austria bringen im Wiener MuseumsQuartier renommierte Expert:innen, visionäre Denker:innen, innovative Forscher:innen sowie engagierte Politiker:innen und Industrievertreter:innen zusammen.

©AIT / Valerie Maltseva
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Wie kann Europa seine wissenschaftliche Spitzenforschung in technologische Führungsstärke, wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und mehr Resilienz übersetzen? Mit dieser Frage beschäftigen sich die Technology Talks Austria 2026, die am 10. und 11. September im MuseumsQuartier Wien stattfinden.

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Unter dem Motto „Empowering Europe: Technological Leadership for a Resilient Future“ kommen rund 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Forschung, Industrie und Politik zusammen, um über die technologischen Herausforderungen und Chancen Europas zu diskutieren. Die Konferenz findet unmittelbar vor dem FFG-Forum statt und zählt zu den wichtigsten Veranstaltungen für Forschung und Technologie in Österreich.

Sechs Panels zu Europas Zukunft

Im Mittelpunkt der zweitägigen Konferenz stehen sechs Plenarsitzungen mit rund 30 internationalen Expertinnen und Experten. Diskutiert werden unter anderem resiliente Infrastruktur und Innovationsökosysteme, der Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in industrielle Anwendungen sowie der Einsatz sogenannter Dual-Use-Technologien wie Künstliche Intelligenz, Quantencomputing, Halbleiter oder Robotik.

Weitere Panels widmen sich der technologischen Souveränität Europas, den Rahmenbedingungen der europäischen Forschungs- und Innovationspolitik sowie der Frage, wie nationale Innovationssysteme gestärkt werden können, um Europas Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern.

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Rund 30 internationale Expertinnen und Experten diskutieren bei den Technology Talks Austria 2026 über Europas technologische Führungsrolle.

 © Katharina Schiffl

Workshops und Networking

Neben den Plenardiskussionen beinhaltet das Programm themenspezifische Workshops, Special Events und eine Ausstellung. Darüber hinaus bietet die Veranstaltung zahlreiche Möglichkeiten zum Austausch zwischen Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik.

Breite Unterstützung aus Forschung und Wirtschaft

Veranstaltet werden die Technology Talks Austria vom AIT Austrian Institute of Technology gemeinsam mit mehreren Bundesministerien, der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) und der Industriellenvereinigung. Unterstützt wird die Konferenz zudem von zahlreichen wissenschaftlichen Institutionen sowie Partnern aus Industrie und Wirtschaft.

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