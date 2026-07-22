Technology Talks Austria 2026: Europas Technologieführerschaft im Fokus

Im Mittelpunkt der zweitägigen Konferenz stehen sechs Plenarsitzungen mit rund 30 internationalen Expertinnen und Experten. Diskutiert werden unter anderem resiliente Infrastruktur und Innovationsökosysteme, der Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in industrielle Anwendungen sowie der Einsatz sogenannter Dual-Use-Technologien wie Künstliche Intelligenz, Quantencomputing, Halbleiter oder Robotik.

Weitere Panels widmen sich der technologischen Souveränität Europas, den Rahmenbedingungen der europäischen Forschungs- und Innovationspolitik sowie der Frage, wie nationale Innovationssysteme gestärkt werden können, um Europas Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern.