Modehändler sehen sich vor großen Herausforderungen

Österreichs Modehändler sehen sich wegen steigender Kosten, einem Trend zum Onlinekauf sowie einer starken Konkurrenz aus China vor großen Herausforderungen. Die Zahl der Bekleidungs- und Schuhgeschäfte in den Innenstädten und Einkaufszentren sei seit 2015 um gut ein Fünftel gesunken.

Die Verkaufsfläche sei um rund zehn Prozent geschrumpft. Die Politik wird aufgefordert, für faire Wettbewerbsbedingungen gegenüber chinesischen Billiganbietern wie Temu oder Shein zu sorgen.