IEA-Bericht: Österreichs Energiewende braucht mehr Tempo

Die Internationale Energieagentur (IEA) hat Österreich am Montag ein gutes Zeugnis bei der Energiewende ausgestellt, mahnt aber raschere Umsetzung ein. Der nun veröffentlichte Bericht "Austria 2026" fordert mehr Flexibilität und einen schnelleren Windkraftausbau. Überschattet wurde die Präsentation in Wien von eindringlichen Warnungen des IEA-Chefs Fatih Birol vor den globalen Folgen der blockierten Straße von Hormuz für die Energie- und Wirtschaftsmärkte.

"Die globale Energiekarte wird neu gezeichnet, auch die Handelsrouten", betonte Birol. Das Vertrauen in bestehende Lieferwege sei nachhaltig zerstört. "Die Vase ist zerbrochen und kann nicht wieder zusammengesetzt werden. Was einmal passiert ist, kann wieder passieren", warnte der IEA-Exekutivdirektor. Er sprach von der größten Energiekrise der Geschichte. "Kein Land, aber auch gar kein Land, ist immun dagegen." In Asien habe die Energierationierung bereits begonnen. Die Region beziehe 80 bis 90 Prozent ihres Öls über die blockierte Meerenge. Auch Europa leide massiv, da es zuletzt 75 Prozent seines Kerosins aus dem Nahen Osten importiert habe.