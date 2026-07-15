Wie hoch kann Red Bull noch fliegen?

Das Dreigespann, das Red Bull nun leitet, hat sich im Premiumbereich des Marktes positioniert. Eine Standarddose mit 250 ml kostet bei Walmart, Amerikas größtem Supermarkt, rund 2,40 US-Dollar. Die Produktion wird nach wie vor an langjährige Partner ausgelagert: Rauch Fruchtsäfte, ebenfalls ein österreichisches Unternehmen, mischt und füllt die Getränke ab; die amerikanische Ball Corporation liefert die Aluminiumdosen. Diese Strategie hat Red Bull geholfen, schuldenfrei zu bleiben.

Red Bull gibt weiterhin rund 30 % seines Umsatzes für Marketing aus – im vergangenen Jahr waren das mehr als 3 Mrd. Euro (3,4 Mrd. $). Coca-Cola, der Weltmarktführer bei Erfrischungsgetränken, gibt etwa 10 % aus, Monster 7,5 %. Das Unternehmen verzichtet auf herkömmliche Werbung und produziert stattdessen eigene Inhalte über das Red Bull Media House, Österreichs größtes Medienunternehmen nach dem ORF. Dazu gehören ein Fernsehsender, Film- und Fernsehstudios, ein Plattenlabel und mehrere Zeitschriften.

Dennoch ist nicht jeder ein Fan. Einige kritisieren das Sponsoring von Extremsportarten. Fast zwei Dutzend Sportler sind bei der Ausführung der Stunts ums Leben gekommen. Im vergangenen Jahr leitete die Europäische Kommission eine Untersuchung ein, um zu prüfen, ob Red Bull gegen EU-Wettbewerbsregeln verstoßen hat, indem es seine marktbeherrschende Stellung nutzte, um Einzelhändler dazu zu drängen, den Verkauf von Konkurrenzprodukten einzustellen oder diese ungünstig zu platzieren.