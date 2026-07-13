Betrugsermittlungen gegen Immobilien-Tycoon Erwin Soravia eingestellt

Ein Schaden in Höhe von 1,4 Mio. Euro wurde in einer von fünf Anzeigerinnen bei der Grazer Anklagebehörde eingebrachten Sachverhaltsdarstellung behauptet. Sie stützten sich in ihrem Vorbringen auf ein Investment-Memorandum und die Informationen in einem Investment-Teaser. Soravia und der von ihm als Rechtsvertreter beigezogene Wiener Rechtsanwalt Lukas Kollmann hielten dem entgegen, Soravia und die Steuerberaterin seien erst Ende 2023 zu Geschäftsführern der Hospiz am Arlberg Holding GmbH bestellt worden.

Sein Mandant sei weder in die Vertragsanbahnung noch in die Korrespondenz mit den Investoren eingebunden gewesen, betonte Soravias Rechtsvertreter. Kollmann wies außerdem darauf hin, den Investoren wären die „projektimmanenten Risiken“ bewusst gewesen und sie hätten in diesem Zusammenhang vor Ende März 2023 keine zusätzlichen Unterlagen angefordert.