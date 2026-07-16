Platz am See: Wie aus privaten Seeufern ein Geschäftsmodell wird

Wer in Österreich an einen See will, steht oft vor einem Zaun. Dahinter liegt die Aussicht auf etwas, das viele gern hätten: einen Platz am Wasser. Julian Horngacher hat daraus ein Geschäftsmodell gemacht. Seit 2022 betreibt er die Plattform „Platz am See“.

Dort können private Seegrundstücke tageweise gemietet werden. Eigentümer geben frei, was sie gerade nicht selbst nutzen. Mieter zahlen für ein paar Stunden Wiese, Steg und Badestelle. Die Idee ist einfach. Und sie hat einen Haken: Sie verkauft Zugang zu etwas, das vielen verwehrt bleibt, weil es längst anderen gehört.