E-Control zieht erste Bilanz: Neue Regeln für Stromnetz, Konsumentenschutz und Versorgungssicherheit

Das neue Vorstandsduo der E-Control, Alfons Haber und Michael Strebl, hat am 25. März 2026 seine Tätigkeit aufgenommen. Nach den ersten Monaten ziehen die beiden eine Bilanz einer Amtszeit, die von geopolitischen Krisen, volatilen Energiemärkten und neuen regulatorischen Aufgaben geprägt war. Gleichzeitig seien wichtige Weichenstellungen für den österreichischen Energiemarkt erfolgt.

„Die letzten Monate haben einmal mehr gezeigt, wie eng internationale Entwicklungen mit der heimischen Energieversorgung verknüpft sind. Unser Auftrag ist es, Versorgungssicherheit und funktionierende Märkte auch in herausfordernden Zeiten sicherzustellen, Verbesserungen für die Konsument:innen auf den Weg zu bringen und gleichzeitig die Energiewende aktiv zu begleiten“, erklären Alfons Haber und Michael Strebl.