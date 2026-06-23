Privatunis entsetzt über geplantes Verbot öffentlicher Finanzierung

Durch ein Finanzierungsverbot würde man nun gerade jenen Hochschulen die Unterstützung entziehen, die wesentliche Beiträge für mehr Fachkräfte, Innovation und internationale Wettbewerbsfähigkeit leisten, betonte er und forderte Holzleitner auf, die Pläne nicht weiterzuverfolgen und stattdessen den Dialog mit allen Hochschulsektoren zu suchen.

Unterstützung für die ÖPUK kam vom oberösterreichischen Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP). Für Oberösterreich hätte eine solche Haltung weitreichende Konsequenzen, insbesondere für die vom Land finanzierte Anton Bruckner Privatuniversität (wo Rummel Rektor ist, Anm.), hieß es in einer Aussendung.

Neben den Folgen für die Unis selbst sieht Stelzer auch eine grundsätzliche föderalpolitische Dimension: „Die Entscheidung, welche Schwerpunkte ein Land in Bildung, Wissenschaft und Kultur setzt und welche Einrichtungen es finanziert, ist Teil der Budgethoheit der Länder. Wenn der Bund signalisiert, dass bestimmte Hochschulformen grundsätzlich nicht erwünscht oder nicht förderwürdig sind, dann ist das auch ein Eingriff in die Gestaltungsfreiheit der Länder.“