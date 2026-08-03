Forscherin zeigt „parasitäre“ rechtsextreme Modestile auf

Die Stile reichen von Streetwear mit Kapuzenpullover und sportlicher Kleidung bis hin zur „Old Money“-Ästhetik mit subtilen, dezenteren Kleidungsstücken wie etwa Polohemden. Diese Diversifizierung des medialen Erscheinungsbildes sei Teil der Strategie der Labels – etwa des 2013 in Graz gegründeten und mit der rechtsextremen Identitären Bewegung verbundenen „Phalanx Europe“. „Dort kann man genau die Wende hin zum Hipster beobachten“, sagte Gaugele. „Dadurch soll ein neuer Stil verkörpert werden: Wir sind alle gutaussehend, smart, hip.“ Gleichzeitig sei aktuell eine Wiederkehr von Trends der „Baseballschläger-Jahre“ festzustellen – also der klassischen Neonazi-Ästhetik mit u.a. Bomberjacke und Springerstiefeln.

Trotz dieser Ausdifferenzierungen lassen sich in der rechtsextremen Mode momentan zwei grundsätzliche Tendenzen beobachten. Auf der einen Seite dockt man an ein dominantes Vermarktungskonzept großer Marken wie etwa Nike aus den 90er- und 00er-Jahren an: Mit dem sogenannten Mainstream der Minderheiten geht die Darstellung von jugendkulturellen Akteuren als Rebellen oder Helden einher.

Auf der anderen Seite habe sich ein sehr dezenter, mit „Old Money“ (dt.: altem Geld) und Eliten assoziierter Stil etabliert – verstärkt durch die Generation Z und die politische Entwicklung der fortschreitenden Normalisierung rechtsextremer Parteien wie etwa der AfD in Deutschland. „Da schwingt dieses ‚neue Normale‘ mit, das ganz stark auf aggressivem Ausschluss und autoritären Strategien beruht“, erklärte Gaugele.