Social-Media-Altersnachweis kommt auch für Pornoseiten

Der für Social-Media-Plattformen mit süchtigmachenden Inhalten von der Regierung verkündete verpflichtende Altersnachweis wird auch von Pornoseiten angewandt werden müssen. Das berichtete das Magazin Profil am Dienstagabend online unter Berufung auf das Medienministerium. In Sozialen Netzwerken muss ein Tool zur Altersverifikation übermitteln, dass die Nutzerin oder der Nutzer 14 Jahre oder älter ist, auf Videoplattformen mit pornografischen Inhalten sind es 18 Jahre.

Der Bericht wird durch die gesonderten Erläuterungen zum von Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler (SPÖ) am Montag eingebrachten Gesetzesentwurf zum Social-Media-Verbot unter 14 Jahren bestätigt. Es sei bereits bisher festgelegt, „dass Inhalte mit grundloser Gewalt und Inhalte, die sich überwiegend auf die unreflektierte Darstellung sexueller Handlungen beschränken, für Minderjährige unzugänglich sein sollen und einer wirksamen Zugangskontrolle im Wege einer Altersverifikation unterliegen müssen. Darunter fallen insbesondere Video-Sharing-Plattformen, die pornografische Inhalte verbreiten“, heißt es darin.