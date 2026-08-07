Stocker entschuldigt sich nach Aussage zu Kinderbetreuung

Stocker hatte am Donnerstag bei einem Auftritt in Salzburg von einer Zuseherin darauf angesprochen, was er für Mütter zu tun gedenke, gemeint: "Kinderbetreuung ist für mich keine unbezahlte Arbeit." Er habe seine Kinder nicht als Rechenspiel erzogen, "was kriege ich dafür".

"Bei all jenen, die sich durch meine Aussage verletzt, beleidigt oder nicht wertgeschätzt fühlen, entschuldige ich mich in aller Deutlichkeit", schrieb Stocker nun zu Mittag. "Kinderbetreuung ist Arbeit. Gerade Frauen, die in den allermeisten Familien immer noch den Großteil der Kindererziehung übernehmen, leisten damit Großartiges", heißt es weiter in seiner Aussendung.

Stocker betont weiter, dass Mütter, Väter, Großeltern alle Großartiges leisten würden bei der Betreuung und Erziehung unserer Kinder und einen unermesslichen Beitrag für unsere Gesellschaft und die Zukunft unseres Landes. "Dafür verdienen sie unseren Dank, unsere Hochachtung und unsere Unterstützung", so der Kanzler.

Davor war schon Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) Stocker zur Seite gesprungen: "Ich kenne unseren Kanzler so, dass er meint, dass unsere Kinder für uns Eltern bei aller Arbeit, aber vor allem noch viel mehr Freude bedeuten. Und so würde ich ihn auch verstehen."

Anders verstanden ihn die anderen Parteien. Bei SPÖ-Frauensprecherin Sabine Schatz stießen Stockers ursprüngliche Äußerungen auf Unverständnis. Unbezahlte Arbeit solle man endlich sichtbar machen statt kleinzureden. "Wer so spricht, blendet die Lebensrealität vieler Frauen aus. Kinderbetreuung ist keine Nebensache, sondern harte Arbeit. Und zwar unbezahlt mit Folgen für Einkommen, Karriere und Pension." Das zeigt laut Schatz auch der am Sonntag kommende Equal Pension Day, der darauf aufmerksam macht, dass Frauen im Durchschnitt um 39,4 Prozent weniger Pension erhalten als Männer. Schatz fordert eine rasche Umsetzung der EU-Lohntransparenzrichtlinie, einen Ausbau der Kinderbetreuung und mehr Verantwortung bei den Vätern.

Auch die Opposition scheut sich nicht mit Kritik. Laut FPÖ-Obmann Herbert Kickl würde der Bundeskanzler mit seinen Aussagen Mütter verhöhnen: "Diese ÖVP ist völlig empathielos, familienfeindlich und Lichtjahre von der Lebensrealität der eigenen Bevölkerung entfernt", so der FPÖ-Chef in einer Aussendung. FP-Familiensprecherin Ricarda Berger forderte eine rasche und spürbare Entlastung für Familien sowie eine echte finanzielle Anerkennung der Erziehungsleistung. Der Staat müsse genau diese fundamentale Leistung für die Gesellschaft belohnen und unterstützen, anstatt sie durch den Regierungschef kleinzureden.

Seitens der Grünen kam Kritik von Bundessprecherin Leonore Gewessler, die ebenfalls entrüstet auf Stockers Aussagen vom Vortag reagiert. Auf Bluesky betone sie, dass Mütter keine Verhöhnung verdienten, sondern eine Entschuldigung. Ebenso sieht es die Frauensprecherin der Grüne, Meri Disoski. Sie fordere eine Entschuldigung des Bundeskanzlers. Auch die Koalitionspartner kritisiere sie: "Ich will von SPÖ und NEOS wissen: Ist das auch ihr Verständnis von Kinderbetreuung? Ich erwarte mir einen klaren Widerspruch", so die Frauensprecherin.

Laut der Bundesfrauenvorsitzenden des ÖGB Christa Hörmann offenbart Stocker ein Familienbild, "das Frauen seit Jahrzehnten benachteiligt". Kindererziehung sei Arbeit, alles andere wäre Realitätsverweigerung, so Hörmann. Auch sie betonte, dass diese Aussage wenige Tage vor dem Equal Pension Day die Leistung von Müttern derart kleinrede, dass es an Realitätsferne kaum zu überbieten sei, so Hörmann.