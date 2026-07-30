Korruptionsprozess gegen Siegfried Wolf und Ex-Minister Schelling fix

Für alle drei Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung. Alle drei bestreiten die Vorwürfe. Wolf macht geltend, es sei gar kein Vermögensschaden entstanden. Bei den 630.000 Euro handle es sich um keine „rechtmäßige Abgabenschuld“. Schelling hat im Ermittlungsverfahren betont, er sei nicht amtsmissbräuchlich, sondern „rechtmäßig, zulässig und nicht strafbar“ vorgegangen. Sein Agieren sei nicht einmal „moralisch verwerflich“ gewesen. Die WKStA hält dem entgegen, Schelling habe sich „nach seiner Amtszeit aus sachfremden Erwägungen, nämlich aus persönlichen und wirtschaftlichen Motiven“ leiten lassen.

Die WKStA stützt ihre Anklage vor allem auf die Angaben Thomas Schmids, der sich darin auch selbst belastet hat. Die Justiz hat Schmid 2024 Kronzeugenstatus zuerkannt. Darüber hinaus belasten sichergestellte Chats Wolf, Schelling und die Finanzbeamtin.

„Lieber Thomas – war das Hearing unserer Dame für Baden gestern ok?“, wollte Wolf etwa am 18. Juli 2018 wissen. Auf ein knappes „Klar“ Schmids lässt Wolf vier Emojis mit dem Thumbs Up-Zeichen folgen.

Am 19. Juli 2018 verleiht die Beamtin ihrer Freude Ausdruck, nachdem Wolf ihr mitgeteilt hatte, er habe gehört, ihr Hearing sei „top gelaufen“: „Nochmals thanks!!!!!!!! scheine dem Herrn Bundesminister als Vorständin vorgeschlagen zu sein.“ „With pleasure… du gibst einfach einen aus“, entgegnet Wolf und bekommt dafür ein Hug-Emoji.

Die von der angeklagten Finanzbeamtin vorgenommene Genehmigung der Steuer-Nachsicht war allerdings von der Fachabteilung im Finanzministerium nicht genehmigt worden, was im Mai 2019 intern auffiel. Am 26. Juni 2019 wurde der Nachsicht-Bescheid vom Finanzministerium wegen Rechtswidrigkeit aufgehoben. Über diese grundsätzlich der Amtsverschwiegenheit unterliegenden Vorgänge wurde Wolf laut Anklage laufend von der angeklagten Finanzbeamtin informiert, weshalb ihr von der WKStA auch Verletzung der Geheimhaltungspflicht vorgeworfen wird.