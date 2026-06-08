Lukas Schinko: Wenn Hören zum Erfolgsfaktor wird

Hören ist weit mehr als das Wahrnehmen von Geräuschen. Hören bedeutet Kommunikation, Sicherheit und Zugehörigkeit. Wer gut hört, bleibt im Gespräch – und damit im Leben. Das gilt privat genauso wie beruflich. Denn Missverständnisse in Meetings, Unsicherheit in Gesprächen oder der Rückzug aus sozialen Situationen beginnen oft schleichend. Viele Menschen bemerken Hörveränderungen erst spät – und warten dann Jahre, bevor sie handeln.

Dabei zeigen Studien sehr klar: Ein unbehandelter Hörverlust hat nicht nur persönliche, sondern auch wirtschaftliche Folgen. Er steht unter anderem mit höherer psychischer Belastung, sozialem Rückzug, häufigeren Krankenständen und früherem Ausscheiden aus dem Berufsleben in Zusammenhang. Laut WHO beträgt der volkswirtschaftliche Schaden durch unbehandelte Hörminderungen in Österreich rund 3,5 Milliarden Euro pro Jahr.

Gleichzeitig wissen wir: Prävention und frühe Versorgung wirken. Die WHO geht davon aus, dass jeder in die Hörgesundheit investierte Euro innerhalb von zehn Jahren einen volkswirtschaftlichen Nutzen von 31 Euro erzeugen kann.