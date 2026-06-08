Fortschritt mit Verantwortung

Wissenschaft, Technik, Künstliche Intelligenz: Die Entwicklungen schreiten in immer größerem Tempo voran. Doch längst mischt sich Sorge in die Faszination. Soll alles, was möglich ist, auch wirklich passieren dürfen? Haben wir noch die Kontrolle über jene KI-Modelle, die uns das Leben erleichtern sollen. Nutzen wir die Technik oder wird sie uns irgendwann ersetzen?

Ein Blick in die Zukunft und Handlungsanleitungen für die Gegenwart mit Stories zu Humanoiden Robotern, Mimikama und einem Gastkommentar von Neuroth-CEO Lucas Schinko.