Mimikama: Nicht mehr der Reichweite hinterherhecheln

„Ich weiß jetzt schon, dass irgendeine Zeitung im Oktober eine St.-Martins-Geschichte im Blatt haben wird“, so Wolf – wider besseren Wissens. Worum es dabei geht? Das Thema zieht immer wieder aufs Neue – und schafft Reichweite. „Nur diese Jagd nach Reichweite, die macht auch krank, die macht auch physisch krank, das wissen wir beide“, sagt Wolf und schaut zu seinem Mimikama-Partner Wannenmacher. „Wir haben beide Bluthochdruck gehabt. Wir waren beide irgendwann mal große, stämmige Menschen mit einer schweren Krankheit. Und wir haben beide gemerkt, so geht es nicht weiter.“

Auch deshalb agiert Mimikama heute anders. Da kommt einerseits viel KI zum Einsatz – aber ohne dass Wannenmacher, Wolf und die anderen im Team, insgesamt umfasst es heute fünf Personen – die Kontrolle über Inhalte verlieren. Die KI sucht zum Beispiel, wenn User Fragen zum Wahrheitsgehalt einer Nachricht oder eines Postings im Netz stellen, zunächst in den bisher an die 40.000 bereits von Mimikama erstellten Artikeln, ob sich hier bereits eine Antwort findet.

Wenn ja, schickt ein Bot diesen Beitrag sofort als Antwort. Mit extra für die Plattform designter KI lassen sich andererseits manche Anfragen in Sekundenschnelle recherchieren und verifizieren oder falsifizieren. Wichtig ist hier immer, dass die zugrunde liegenden Quellen passen, betont Wannenmacher.