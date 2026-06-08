Humanoide Roboter: Die wichtigsten Fragen & Antworten

Eine humanoide Form ist laut Herstellern für einen Einsatz in bestimmten Bereichen vorteilhaft, weil unsere Wohnungen, Büros und Lagerhallen größtenteils für menschliche Körper optimiert sind. Ziel ist die Schaffung einer Allzweckmaschine, die im Gegensatz zu Industrierobotern nicht nur eine Tätigkeit wie Schweißen durchführen kann.

Zudem seien humanoide Roboter für einen Einsatz im Dienstleistungssektor angeblich besser geeignet, weil sie menschliche Mitarbeiter nachahmen bzw. ihnen ähnlich sehen. Es gibt aber kritische Stimmen aus Forschung und Industrie, die anderer Meinung sind.