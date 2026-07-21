Hat China die wichtigste Maschine der Welt ergattert?

Eines der von ASML entwickelten High-NA-EUV-Systeme. Es handelt sich um das weltweit erste kommerzielle Lithografiesystem seiner Art und wiegt 165 Tonnen.
Die USA befürchten, dass Chinas Zugriff auf Schlüsseltechnologie größer sein könnte als bisher bekannt. Im Mittelpunkt steht die niederländische Firma ASML – und eine Maschine, die für die modernsten KI-Chips entscheidend ist.
Die Niederländer haben mit Technologietransfers Weltgeschichte geschrieben – weit über das hinaus, was die Größe ihres Landes erwarten ließe. Im 17. Jahrhundert verbreiteten sich ihre Innovationen im Finanzwesen und in der Landwirtschaft nach Großbritannien und trieben so die industrielle Revolution sowie die Expansion des Britischen Empire voran.
Peter der Große, ein russischer Zar, studierte niederländische Schiffbautechniken, um die Marine aufzubauen, die Russland im 18. Jahrhundert zu einer Seemacht machte. Und in den 1970er Jahren stahl ein pakistanischer Wissenschaftler, A.Q. Khan, Baupläne aus einem niederländischen Labor, um das Atomwaffenprogramm seines Landes auf den Weg zu bringen und ähnliche Bestrebungen in Nordkorea, im Iran und in Libyen anzustoßen.
Verschiebung der globalen Kräfteverhältnisse
Könnte niederländisches Know-how das globale Kräfteverhältnis nun erneut verschoben haben? Das behauptet zumindest die Trump-Regierung. Seit 2019 blockiert Amerika den Export von EUV-Lithografieanlagen – mit denen die weltweit fortschrittlichsten Halbleiter hergestellt werden – nach China.
Diese Maschinen, deren Produkte die leistungsfähigsten Modelle Künstlicher Intelligenz (KI) antreiben, werden ausschließlich von ASML, einem niederländischen Unternehmen, hergestellt. In den letzten Wochen hat der US-Handelsminister Howard Lutnick das Unternehmen jedoch in eine Krise gestürzt, indem er ihm seine Bedenken mitteilte, dass eine dieser Maschinen möglicherweise ihren Weg nach China gefunden habe.
Unmöglich, sagt ASML. Europas wertvollstes Unternehmen hat amerikanischen Beamten mitgeteilt, dass es den genauen Standort aller 340 von ihm hergestellten EUV-Maschinen kennt, darunter 26 stillgelegte. Keine davon befinde sich in China, heißt es. Darüber hinaus könne nur ASML selbst den Transport der hochsensiblen Maschinen übernehmen, die das Unternehmen online überwacht, und die von ASML gelieferten Komponenten würden von ASML-Ingenieuren in den Fertigungsstätten der Kunden installiert.
„ASML hat noch nie eine EUV-Maschine nach China geliefert, ebenso wenig wie Komponenten, Module oder Ausrüstung, die speziell für den Einsatz in einer EUV-Maschine entwickelt wurden“, so das Unternehmen. Trotz wiederholter Anfragen wurden ASML bislang keine Beweise vorgelegt, die die Behauptung von Lutnick stützen.
Niederländische Gegenwehr
Die niederländische Regierung nimmt die amerikanische Behauptung zwar ernst, wehrt sich aber ebenfalls dagegen. Bei einem Besuch in Washington Ende Juni versuchte Handelsminister Sjoerd Sjoerdsma sein US-Pendant Howard Lutnick, andere Beamte und Kongressabgeordnete davon zu überzeugen, dass die niederländische Regierung ihre Exportkontrollen, auch im Bereich der EUV-Technologie, strikt durchsetze.
Im Gespräch mit The Economist am 2. Juli lehnte Sjoerdsma es ab, Einzelheiten zu den Gesprächen über Lutnicks Behauptung preiszugeben. Er erklärte jedoch, dass die niederländische Regierung derzeit keine Ermittlungen zu der amerikanischen Behauptung durchführe. „Wenn es Dinge gäbe, die untersucht oder vielleicht sogar strafrechtlich verfolgt werden müssten, dann würden wir das natürlich tun“, sagte er.
Mutmaßungen
Der Streit dreht sich darum, ob es eine Grundlage für Lutnicks Vorwurf gibt. Obwohl keine Informationen veröffentlicht wurden, die diesen stützen, beschreiben einige eingeweihte Personen ihn als „unbestätigt“, aber „nicht unbegründet“. Viele Branchenexperten halten es für höchst unwahrscheinlich, dass eine komplette EUV-Maschine von ASML nach China geliefert wurde.
Einige glauben jedoch, dass entsprechende Komponenten geliefert worden sein könnten, möglicherweise über ASMLs eigene Zulieferer oder andere Dritte. Andere halten es für wahrscheinlicher, dass es bei der Angelegenheit um ASMLs Export älterer Deep-Ultraviolet-Lithografiegeräte (DUV) sowie zugehöriger Teile und Dienstleistungen nach China geht, von denen die meisten nicht unter Exportkontrollen fallen. ASMLs DUV-bezogene Exporte nach China machten im Jahr 2025 etwa ein Drittel des Umsatzes des Unternehmens aus.
Tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten
Hinter dieser Kontroverse verbergen sich jedoch weitaus tiefgreifendere Meinungsverschiedenheiten über Chinas technologischen Fortschritt und die Frage, wie westliche Regierungen darauf reagieren sollten. Sie verdeutlicht zudem die jüngsten Spannungen zwischen der Trump-Regierung und vielen amerikanischen Verbündeten. Einige US-Beamte sehen Europa im Umgang mit China als zu nachgiebig an.
Viele europäische Regierungen befürchten, dass die Trump-Regierung ihre Wirtschafts- und Sicherheitsinteressen untergräbt, während sie versucht, eigene Vorzugsabkommen mit China auszuhandeln. Einige europäische Politiker und Führungskräfte befürchten zudem, dass die Trump-Regierung versucht, ASML und verbundene Unternehmen unter Druck zu setzen, einen größeren Teil ihres Geschäfts nach Amerika zu verlagern, um dort den Aufbau der Chipindustrie voranzutreiben.
Hat China einen Prototypen?
Eine zentrale Frage ist, wie weit China beim Bau einer eigenen EUV-Maschine bereits fortgeschritten ist. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete im Dezember, dass ein Team ehemaliger ASML-Ingenieure in China im Jahr 2025 den Prototyp einer EUV-Maschine fertiggestellt habe und diesen in einem Hochsicherheitslabor in Shenzhen teste.
ASML erklärte, man könne nicht kontrollieren, wo ehemalige Mitarbeiter tätig seien, doch diese seien an Geheimhaltungsvereinbarungen gebunden, und in einigen Fällen habe das Unternehmen erfolgreich rechtliche Schritte wegen Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen eingeleitet.
Der Prototyp habe zwar noch keine funktionsfähigen Chips hergestellt, doch die chinesische Regierung habe sich zum Ziel gesetzt, bis 2028 funktionsfähige Chips zu produzieren, berichtete Reuters. Die meisten Experten halten dies für unrealistisch und gehen davon aus, dass es noch ein Jahrzehnt dauern könnte, bis China über eine funktionsfähige EUV-Maschine verfügt. Dennoch räumen sie ein, dass China bei EUV-Maschinen und einigen alternativen Technologien schnellere Fortschritte macht als erwartet.
Wettlauf um die KI-Vorherrschaft
Die andere große Sorge der USA ist Chinas innovativer Einsatz der DUV-Technologie. Chinesische Chiphersteller wie SMIC und Huawei haben die Grenzen einer als „Multi-Patterning“ bekannten Technik ausgereizt, wodurch sie mithilfe der DUV-Technologie Logikchips mit einer Strukturbreite von weniger als sieben Nanometern herstellen können – was nahe an der Spitze der Branche liegt.
Diese wurden bisher ausschließlich mit EUV-Maschinen hergestellt. Zwar ist diese Technik mit höheren Kosten und mehr Fehlern verbunden als EUV-Anlagen, doch glauben einige amerikanische Experten, dass sie es China ermöglichen könnte, Millionen der fortschrittlichen Chips zu produzieren, die es benötigt, um im Wettlauf um die Vorherrschaft im Bereich der KI zu den USA aufzuschließen.
Viele in Europa sind der Ansicht, dass solche Risiken gegen die Notwendigkeit abgewogen werden müssen, die Einnahmen von ASML und das damit verbundene Ökosystem zu schützen und auszubauen, während gleichzeitig Vergeltungsmaßnahmen seitens Chinas vermieden werden müssen.
Neues Bündnis
Eine Säule der amerikanischen Reaktion ist ein neues Bündnis von Ländern, die an westlichen KI-Lieferketten beteiligt sind. Bekannt als „Pax Silica“, zielt es darauf ab, Partnerschaften und gemeinsame Vorschriften in Bereichen zu fördern, die von Energie und kritischen Mineralien bis hin zu fortschrittlicher Fertigung und KI-Modellen reichen.
Bislang hat es die Unterstützung von 24 Unterzeichnern gewonnen, darunter die Europäische Union und die Niederlande, die im Juni während des Besuchs ihres Handelsministers beitraten. Dies könnte den Austausch von Spitzentechnologie zwischen gleichgesinnten Ländern erleichtern und die Exportkontrollen im Zusammenhang mit EUV-Systemen vereinheitlichen.
Umstrittener MATCH Act
Die umstrittenere US-Initiative ist der MATCH Act, ein Gesetzentwurf, der im April mit Unterstützung beider Parteien eingebracht wurde. Er würde nicht nur den Verkauf von DUV-Maschinen an China blockieren, sondern auch die Bereitstellung von Wartungsleistungen, Ersatzteilen und Software-Support durch ASML für die Hunderte von DUV-Maschinen einschränken, die sich bereits dort befinden. Zudem würde er den Niederlanden und anderen Ländern 150 Tage Zeit geben, ihre Kontrollen an die der USA anzupassen – andernfalls drohten Maßnahmen im Rahmen der „Foreign Direct Product Rule“.
Diese wendet amerikanische Exportkontrollen auf ausländische Produkte an, bei deren Herstellung Technologie zum Einsatz kommt, die ihren Ursprung in den USA hat; im Fall von ASML würde das Unternehmen dadurch zur Einhaltung der Vorschriften verpflichtet sein – andernfalls drohten hohe Geldstrafen und andere Sanktionen.
Befürworter halten solche Maßnahmen angesichts der Risiken für die nationale Sicherheit für notwendig. „Ich bin nicht dafür, die Unternehmen höflich zu bitten, dies nicht zu tun. Ich bin dafür, dies für illegal zu erklären“, sagt Gregory Allen, ehemaliger Strategiedirektor am Joint AI Centre des Pentagons, der heute eine Beratungsfirma leitet.
Die Niederländer und einige andere sind anderer Meinung. Der MATCH Act sei „aus unserer Sicht wirklich bedauerlich“, sagt Sjoerdsma. Er äußert besondere Besorgnis über die Drohung, amerikanisches Recht extraterritorial auf niederländische und verbündete Unternehmen anzuwenden. „Wir sind der Ansicht, dass jedes Land am besten selbst entscheiden kann, welche Technologie von seinen Unternehmen entwickelt werden soll und welche Sicherheitsrisiken damit verbunden sein könnten oder auch nicht“, sagt er.
Ein weiterer Grund für die Skepsis seiner Regierung ist der Widerspruch zwischen der Forderung, den Export älterer DUV-Werkzeuge einzuschränken, und der Zustimmung der Trump-Regierung, den Export von Nvidias h200-KI-Chips nach China zuzulassen. Diese können nur mit einigen der neuesten EUV-Maschinen hergestellt werden.
Eine erste Salve
Sjoerdsma sah sich bei einem kürzlichen Besuch in China mit ähnlich heiklen Verhandlungen konfrontiert. China hat den MATCH Act angeprangert und Vorschriften erlassen, die es berechtigen, ausländische Unternehmen zu bestrafen, die sich an amerikanische Sanktionen oder Exportkontrollen halten.
Die Niederlande leiden bereits unter den Gegenreaktionen auf ihre Entscheidung vom September, die Kontrolle über Nexperia, einen in chinesischem Besitz befindlichen niederländischen Chiphersteller, zu übernehmen, um dessen Verlagerung des Betriebs nach China zu verhindern. Die chinesische Regierung reagierte darauf mit einem Exportverbot für Nexperia-Produkte aus China, was zu erheblichen Störungen bei europäischen und japanischen Automobilherstellern führte.
Der Wirbel um die Behauptung von Lutnick könnte sich legen, insbesondere wenn die USA keine Beweise vorlegen. Doch dies ist nur eine erste Salve in der größeren Auseinandersetzung um die Vorherrschaft im Bereich der KI. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass ASML und seine Technologie ins Kreuzfeuer geraten.
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