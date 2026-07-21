Hat China die wichtigste Maschine der Welt ergattert?

Die Niederländer haben mit Technologietransfers Weltgeschichte geschrieben – weit über das hinaus, was die Größe ihres Landes erwarten ließe. Im 17. Jahrhundert verbreiteten sich ihre Innovationen im Finanzwesen und in der Landwirtschaft nach Großbritannien und trieben so die industrielle Revolution sowie die Expansion des Britischen Empire voran.

Peter der Große, ein russischer Zar, studierte niederländische Schiffbautechniken, um die Marine aufzubauen, die Russland im 18. Jahrhundert zu einer Seemacht machte. Und in den 1970er Jahren stahl ein pakistanischer Wissenschaftler, A.Q. Khan, Baupläne aus einem niederländischen Labor, um das Atomwaffenprogramm seines Landes auf den Weg zu bringen und ähnliche Bestrebungen in Nordkorea, im Iran und in Libyen anzustoßen.