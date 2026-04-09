Mode ohne Mensch: KI-Models und die Zukunft einer Branche

Auch rechtlich ist vieles noch ungeklärt – vor allem die Frage, wie KI-gestützte Inhalte im Onlinehandel gekennzeichnet werden müssen. Weigel fordert eine klare Kennzeichnung und warnt vor neuen, noch unrealistischeren Körperbildern – mit Folgen für Models und junge Frauen, die sich am Ende mit Computern vergleichen würden.

Auch wenn das aus ihrer Sicht schwer gesetzlich zu regeln sei, müssten Agenturen besonders vorsichtig sein, wenn sie Bilder ihrer Models für KI-Avatare lizenzierten, die an Marken weiterverkauft werden könnten: Models müssten genau verstehen, was mit ihrem Gesicht geschieht, und dafür angemessen entschädigt werden. Weigel verweist zudem auf die langfristige Dimension: Ein einmal digitalisiertes Gesicht könne auch lange nach dem Tod weiterverwendet werden; umso wichtiger seien informierte Einwilligung und klare vertragliche Grenzen.

Otto bezeichnet die Debatte in Deutschland und der EU als "im Fluss". Verbindliche Vorgaben und Leitlinien für den Onlinehandel seien bisher nicht abschließend geklärt. Zalando betont zwar den Anspruch auf Transparenz, sieht jedoch weiterhin Grauzonen: Bei digitalen Zwillingen, die auf realen Models und echter Kleidung basierten und bei denen KI nur Teile der Produktion unterstützte, greife das Label "KI-generiert" mitunter zu kurz.