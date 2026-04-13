Thorium statt Uran: Kann ein österreichischer Mini-Reaktor Atomkraft sicherer machen?

Emerald Horizon wird nicht müde zu betonen, dass dieser neue Reaktor eigentlich gar kein Reaktor sei und daher stets nur Maschine genannt wird. Wie immer die Anlage auch bezeichnet wird, sie soll die Größe eines Containers haben und in einem Bunker sieben Meter unter der Erdoberfläche liegen. Noch häufiger als auf die Begrifflichkeiten wird auf die Sicherheit hingewiesen.

Das Unternehmen kann dabei auf prominente Unterstützung zählen. Ex-Nationalbank-Gouverneur Robert Holzmann fungiert als Vizepräsident, und seit Anfang Februar leitet Norbert Hofer, Ex-FPÖ-Chef, ehemaliger Verkehrsminister und früherer Dritter Nationalratspräsident, die strategische Kommunikation des Start-ups.