Jeannette zu Fürstenberg: Die KI-Fürstin

Als zu Fürstenberg vor rund einer Dekade in der Gründerszene aufschlug, hatte sie wohl niemand auf dem Zettel – reichlich naiv sei sie in die Tech-Welt hineingerutscht, sagte sie einmal. Ihr privates Umfeld hätte kaum weiter von der Start-up-Kultur in Berlin-Mitte entfernt sein können.

Mit ihrem Mann Christian Fürst zu Fürstenberg und den vier Kindern lebt Ihre Durchlaucht, so ihre traditionelle Anrede, auf zwei Schlössern. Die Dynastie zählt sich zum ältesten europäischen Hochadel, deren Geschichte bis ins 11. Jahrhundert zurückreicht und die lange eines der größten Territorien im deutschen Südwesten regierte. Das Residenzschloss in Donaueschingen, umgeben von einem herrschaftlichen Park, ist tagsüber eine Touristenattraktion. In die Spiegelsäle des „Partyschlosses“, wie ein Gründer es nennt, lädt die Fürstin regelmäßig zu Festen.

Im zweiten Schloss, einem Renaissancebau in Heiligenberg am Bodensee, lebt die Familie die meiste Zeit. Zum Vermögen zählen unter anderem 18.000 Hektar Wald und ein 14-Prozent-Anteil an der Privatbank Berenberg. Jeannette zu Fürstenberg, die ihren Mann einst beim Skifahren kennenlernte, stammt selbst aus einer Unternehmer­familie. Ihr Großvater machte Krohne Messtechnik groß. „Dass ich Risikokapitalgeberin werden wollte, erschien meinem Umfeld seinerzeit nicht besonders vielversprechend“, erinnert sie sich. Doch sie wollte trotzdem in die Start-up-Welt.

Über einen gemeinsamen Kontakt lernte sie den früheren Start-up-Gründer Robert Lacher kennen. Zusammen mit einer Gruppe von Familienunternehmern neuen Schlags um Maximilian Viessmann, Sebastian Johnston aus der Siemens-Familie und Christian Miele entwickelte sie Ideen. Die Truppe wollte visionäre Start-ups stärker mit dem etablierten Mittelstand verknüpfen.

Jeannette zu Fürstenberg hatte ihre Promotion über die Wechselwirkung von Unternehmertum und Kunst in Berlin beendet und zuvor für einen Fonds des Versicherungskonzerns Axa gearbeitet. Das Projekt wurde über die Monate viel größer als gedacht. Lacher und zu Fürstenberg stiegen schließlich Vollzeit ein und gründeten 2016 die Wagniskapitalfirma La Famiglia. Schon mit dem ersten Fonds investierte das Duo in Start-ups wie die Personalsoftware Deel und Personio, die heute Milliarden wert sind. Das begründete ihren Nimbus.