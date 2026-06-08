Humanoide Roboter: Maschinen als Mitbewohner

Welche Rolle Maschinenhelfer etwa in der Gastronomie spielen werden, zeigt das junge Unternehmen Kaikaku des Linzers Josef Chen: Es entwickelt KI-gesteuerte Maschinen, die repetitive Aufgaben bei der Speisenzubereitung übernehmen. Dabei geht es Chen laut eigener Aussage nicht um den Ersatz des Personals, sondern um dessen Entlastung von Routinearbeiten, damit sich Mitarbeiter künftig auf den Service am Gast konzentrieren können und Restaurants ihre Kosten senken.

Wie das konkret funktioniert, wird in einem Lokal in London – wo Chen jetzt lebt und werkt – sichtbar. Dort können bis zu 360 Portionen pro Stunde autonom gefertigt werden, statt der für Stoßzeiten üblicherweise benötigten zehn Mitarbeiter braucht es dann nur drei - und die können sich um die Gäste kümmern, statt in Fließbandarbeit die Bowls, die Spezialität des „Common Room“, zuzubereiten. Das Robotersystem dahinter heißt Fusion; laut Chen soll es deutlich günstiger sein als bisher übliche Automatisierungslösungen und daher auch für jene Gastronomen leistbar sein, die vor entsprechenden Investitionen zurückschrecken.

Mit seinem Konzept eines „Business in a Box" will Chen in Kürze eine schlüsselfertige Lösung anbieten, die das technologische (und finanzielle) Risiko für Restaurantbetreiber weltweit reduziert. Dazu braucht es auch die Software dahinter. Mittels Analyse von Daten soll ein KI-System namens Alesia den Alltag im Restaurant für die Betreiber vereinfachen, unter anderem durch Prognosen zum Gästeandrang.

Ein weiterer Fixpunkt von Chens Vision einer automatisierten Gastronomie ist eine Art kulinarische KI, die auf Basis wissenschaftlicher Datenmodelle und rund tausend Zutaten passende Geschmackskombinationen berechnet. Es basiert auf der Forschung zum sogenannten „Flavor Network", bei der 2011 erstmals untersucht wurde, weshalb bestimmte Zutaten harmonieren, und auf aktuellen Forschungen zur Verknüpfung von Geschmacksmolekülen mit Rezepten mittels Deep Learning. Laut Chen können per Rezeptgenerator in Sekundenschnelle neue, wissenschaftlich fundierte Gerichte geschaffen werden.