Anthropic: Eine KI-Katastrophe rückt näher

Donald Trump wollte entschlossen klingen – und verriet dabei doch unfreiwillig die Ambivalenz, mit der die Welt auf den rasanten Fortschritt der Künstlichen Intelligenz blickt. Am 27. Februar griff der amerikanische Präsident die „linken Spinner“ von Anthropic an, einem US-KI-Labor, das unter anderem mit dem Verteidigungsministerium zusammenarbeitet.

„Ich weise ALLE Bundesbehörden der Vereinigten Staaten an, die Nutzung der Technologie von Anthropic SOFORT EINZUSTELLEN. Wir brauchen sie nicht, wir wollen sie nicht und wir werden keine Geschäfte mehr mit ihnen machen!“, schrieb Trump in den sozialen Medien.

Doch kaum einen Satz später kündigte er an, „die volle Macht des Präsidentenamts“ einzusetzen, um Anthropic binnen sechs Monaten zur Zusammenarbeit mit der Regierung zu zwingen. Die Botschaft ist widersprüchlich: Die Firma stellt demnach gleichzeitig ein untragbares Risiko dar – und ist doch so unverzichtbar, dass man sie notfalls zur Kooperation zwingen will.

Seit klar geworden ist, dass KI die Fähigkeiten des Menschen übertreffen könnte, ringt die Welt mit Varianten dieses Dilemmas: Die Technologie scheint zugleich zu mächtig, um darauf zu verzichten, und zu gefährlich, um sie vorbehaltlos zu nutzen.