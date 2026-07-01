Kanada wird Teil der Song-Contest-Familie

Bereits in der Vorwoche hatten sich die ESC-Neuigkeiten angedeutet, wurde der nationale Sender CBC/Radio-Canada doch Vollmitglied der EBU - ein Schritt zum Antritt beim Song Contest. Damit wird erstmals seit Australien 2015 wieder ein gänzlich neues Land für den Bewerb zugelassen. Und wie in Down Under ist Kanadas ESC-Begeisterung zweifelsohne hoch, schließlich kamen aus Kanada heuer beim Wiener Song Contest die drittmeisten abgegebenen ESC-Stimmen, aus der Gruppe jener Länder, die nicht selbst teilgenommen hatten.

Martin Green, ESC-Direktor der EBU, freute sich über den Familienzuwachs und verwies auf die lange Geschichte, die kanadische Künstler mit dem Bewerb verbinde. Nicht zuletzt sei hier Céline Dion als Gewinnerin 1988 zu nennen - auch wenn die Frankokanadierin damals für die Schweiz den Sieg errang.