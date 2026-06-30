Neues "Harry Potter"-Hörbuchreihe mit Robert Stadlober

Audible und Pottermore Publishing bringen die siebenbändige Reihe "Harry Potter: Die Hörbücher mit voller Besetzung" heraus. Der erste Band "Harry Potter und der Stein der Weisen" soll am 10. November erscheinen. Die sechs weiteren Hörbücher folgen im Anschluss monatlich. Mehr als 150 Sprecherinnen und Sprecher haben der Mitteilung zufolge an der Produktion mitgewirkt.