Brown und Harbour nach "Stranger Things" in neuer Serie

Der Ex-Agent (Harbour) begibt sich demnach wieder in die Spionagewelt, um seine verschwundene Tochter (Brown), die ebenfalls Agentin, aber von ihrem Vater entfremdet ist, zu finden.

Nach fast einem Jahrzehnt hatte die Kultserie "Stranger Things" Anfang 2026 ihr Finale. In dem Netflix-Hit, der sich zu einem Popkultur-Phänomen entwickelte, spielte Harbour den bärbeißigen Polizei-Chef Jim Hopper, der als Ziehvater und Vertrauter der Protagonistin Eleven (Brown) auftritt. Die Mischung aus Mystery und Coming-of-Age-Geschichte war in den 80er-Jahren in der fiktiven US-Kleinstadt Hawkins angesiedelt.