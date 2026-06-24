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Tom Kaulitz: "Wetten, dass..?" nur einmal mit uns

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++ ARCHIVBILD ++ Die Kaulitz-Brüder übernehmen den TV-Klassiker nur einmal
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Tom Kaulitz hat bekräftigt, dass sein Bruder Bill Kaulitz und er nur einmal die große TV-Show "Wetten, dass..?" moderieren werden. In der Sendung "Bestbesetzung" bei Magenta TV sagte der 36-Jährige, das hätten sie auch so kommuniziert: "Leute, lasst uns eine Sendung machen, weil wir wollen natürlich auch weiterhin auf Tour gehen und uns auch anderen Sachen widmen."

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Auch äußerte sich Tom Kaulitz zu den Quoten-Erwartungen: "Ich glaube, 40 Prozent sollten wir schon holen", sagte er. Bill und Tom Kaulitz übernehmen am 5. Dezember die Moderation und sollen für einen Generationswechsel bei der erstmals 1981 ausgestrahlten Sendung sorgen.

Im Jänner hatten die Zwillinge, die aus dem Raum Magdeburg stammen, in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" angekündigt, die Show "zurückbringen" zu wollen. Sie hatten schon damals deutlich gemacht, dass es dabei nur um eine Ausgabe des Fernsehdauerbrenners gehen soll. Bei der Fußball-WM ist Tom Kaulitz als Reporter für Magenta TV im Einsatz.

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