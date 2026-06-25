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Helene Fischer bekommt zu Bühnenjubiläum eigene Briefmarken

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++ ARCHIVBILD ++ Die Schlagersängerin ist aktuell auf Stadion-Tournee
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Sängerin Helene Fischer (41) bekommt zu 20 Jahren Bühnenkarriere eigene Briefmarken. Die Deutsche Post würdige Fischers Karriere mit einer Sonderedition, teilte die DHL Group mit. Zu sehen seien darauf Bühnenmomente, Stadionkonzerte und Schriftzüge ihrer größten Hits. Für Fans und Sammler gebe es eine limitierte, handsignierte "Gold-Edition".

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Fischer, die gerade auf Stadiontour ist und am 11. Juli in Wien spielt, bezeichnete die Briefmarken als große Ehre: "Der Gedanke, nun auf diese Weise Teil des Alltags vieler Menschen zu sein, freut mich sehr." Wer Helene-Fischer-Briefmarken haben will, bekommt diese laut DHL aber nicht in normalen Postfilialen.

Zu kaufen gibt es die 95-Cent-Marken nur im Internet sowie bei "Sonderpostfilialen" auf Fischers Konzerten in Köln, Hannover und München. Der Preis übersteigt dabei zumindest den Gegenwert für Postsendungen: Vier 95-Cent-Marken kosten im Onlineshop 7,95 Euro plus Versandkosten.

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