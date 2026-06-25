Helene Fischer bekommt zu Bühnenjubiläum eigene Briefmarken

Fischer, die gerade auf Stadiontour ist und am 11. Juli in Wien spielt, bezeichnete die Briefmarken als große Ehre: "Der Gedanke, nun auf diese Weise Teil des Alltags vieler Menschen zu sein, freut mich sehr." Wer Helene-Fischer-Briefmarken haben will, bekommt diese laut DHL aber nicht in normalen Postfilialen.

Zu kaufen gibt es die 95-Cent-Marken nur im Internet sowie bei "Sonderpostfilialen" auf Fischers Konzerten in Köln, Hannover und München. Der Preis übersteigt dabei zumindest den Gegenwert für Postsendungen: Vier 95-Cent-Marken kosten im Onlineshop 7,95 Euro plus Versandkosten.