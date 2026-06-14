USA und Iran einigten sich auf Friedensabkommen

Der Iran und die USA haben nach Angaben der pakistanischen Vermittler eine Einigung auf ein Rahmenabkommen für ein Ende des Iran-Krieges getroffen. Diese umfasse eine Waffenruhe in der gesamten Region einschließlich des Libanon, erklärte die pakistanische Regierung am späten Sonntagabend. Das Abkommen soll demnach am kommenden Freitag in der Schweiz unterzeichnet werden. Eine Einigung mit dem Iran sei "jetzt vollständig", teilte US-Präsident Donald Trump mit.
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Die Sperrung der Straße von Hormus für die Schifffahrt werde aufgehoben, ebenso die Blockade iranischer Häfen durch die US-Marine. "Nach intensiven Gesprächen freuen wir uns, bekanntgeben zu können, dass das Friedensabkommen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Islamischen Republik Iran erzielt wurde", schrieb Pakistans Ministerpräsident Shehbaz Sharif auf der Plattform X.