USA und Iran einigten sich auf Friedensabkommen

Der Iran und die USA haben nach Angaben der pakistanischen Vermittler eine Einigung auf ein Rahmenabkommen für ein Ende des Iran-Krieges getroffen. Diese umfasse eine Waffenruhe in der gesamten Region einschließlich des Libanon, erklärte die pakistanische Regierung am späten Sonntagabend. Das Abkommen soll demnach am kommenden Freitag in der Schweiz unterzeichnet werden. Eine Einigung mit dem Iran sei "jetzt vollständig", teilte US-Präsident Donald Trump mit.

von APA