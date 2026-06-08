Angriffe, Blockaden, Waffenruhe: Eine Chronik des Iran-Krieges

Israel und die USA haben am 28. Februar 2026 mit massiven Luftangriffen ihren Krieg gegen den Iran begonnen. Der Konflikt mit Tausenden Toten weitete sich auf die gesamte Region aus und hat Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, nachdem der Schiffsverkehr in der Straße von Hormuz praktisch zum Erliegen gekommen ist. Verhandlungen über ein Kriegsende stocken.

Jetzt haben sich Iran und Israel das erste Mal seit einer im April zwischen Teheran und Washington vereinbarten Waffenruhe gegenseitig angegriffen. Ein Rückblick: