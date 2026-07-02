Meeresengen: Die Nadelöhre der Weltwirtschaft

Von Öl und Gas über Lebensmittel bis zu Elektronik, von Billigprodukten bis zu hochempfindlichen und teuren Gütern: Schiffe halten die Weltwirtschaft am Leben; auf den Weltmeeren sind ständig Tausende Frachter unterwegs, die das Rückgrat von Globalisierung und Wohlstand bilden – und Seetransporte sind auch für ein Binnenland wie Österreich unverzichtbar. Dabei wird als selbstverständlich angenommen, dass die rund 58.000 Frachtschiffe, vor allem die rund 7.000 Containerschiffe, tagaus, tagein ihren Job erledigen.

Doch der Iran-Krieg zeigte, wie empfindlich Seewege sind und wie leicht sie gestört werden können: Die Blockade der Straße von Hormus macht deutlich, welche weitreichenden Folgen eine Unterbrechung haben kann – in Europa sind es vor allem die Preise an den Tankstellen, die sich bemerkbar machen, anderswo können die Folgen noch weit dramatischer sein.