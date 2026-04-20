Hormus ist nicht die einzige Schwachstelle für den Welthandel

Seit 2013 hat China mehrere umstrittene Riffe und Inseln im Südchinesischen Meer in Militärstützpunkte umgewandelt. 2017 errichtete das Land seinen ersten Militärstützpunkt im Ausland in Dschibuti (offiziell zur Unterstützung von Patrouillen zur Pirateriebekämpfung). Zudem experimentiert es mit einer arktischen Schifffahrtsroute entlang der Nordküste Russlands.

Inwieweit diese Maßnahmen Chinas Schwachstellen verringern können, ist unklar. Ein Hinweis auf die wachsende Besorgnis ist die kürzlich erfolgte Beauftragung einer Studie durch eine Regierungsbehörde zu den Risiken „internationaler maritimer Engpässe“. Ein weiterer ist die Zahl der Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die entschlossenere Maßnahmen zur Abwehr der Bedrohung fordern.

Xu Yaoqiang vom China Electricity Council, der die Energiewirtschaft vertritt, argumentiert, der Krieg im Iran verdeutliche die verborgenen Gefahren. „Diese Wasserstraßen sind eng, leicht zu blockieren und zu überwachen und in Kriegszeiten in hohem Maße anfällig für die Kontrolle durch externe Kräfte“, schrieb er in der People’s Daily, der wichtigsten Zeitung der Kommunistischen Partei.

China solle seine Friedensmentalität aufgeben, den Bau von Pipelines nach Pakistan und anderswo beschleunigen und „Kapazitäten für Hochsee-Eskorten und Notfallunterstützung entwickeln“. Andere haben vorgeschlagen, begrenzte militärische Maßnahmen im Ausland zu ergreifen, um chinesische Interessen zu verteidigen, ohne den amerikanischen „Hegemonialismus“ nachzuahmen.

Indonesien, Malaysia, Singapur und Thailand kooperieren bei der Überwachung der Straße von Malakka zur Bekämpfung von Piraterie, wenn auch vorsichtig – angesichts historischer Rivalitäten und latenter Spannungen über den Status der Wasserstraße. Was sie im Falle eines Konflikts tun würden, ist Gegenstand intensiver Debatten. Sie könnten China oder Amerika wohl kaum davon abhalten, zu versuchen, die Hauptpassagen – die Meerenge von Malakka, die Sundastraße und die Lombok-Meerenge – zu sperren. Könnten einige Partei ergreifen?

China verfügt in Südostasien bereits über mehrere Quasi-Klientelstaaten wie Kambodscha und Myanmar und würde diese Liste gern erweitern. Doch die meisten Länder der Region fürchten seinen wachsenden Einfluss.

Amerika hat auf Indien gesetzt, um ein Gegengewicht zu China zu schaffen, etwa durch Unterstützung bei der Verfolgung chinesischer Schiffe und U-Boote, die die Straße von Malakka verlassen. Indien hat sich in den vergangenen Jahren Amerika und Israel angenähert, ist jedoch vor deren Krieg und dem damit verbundenen Energieschock zurückgeschreckt.

Indien könnte allerdings ältere Freundschaften wieder aufleben lassen. Es stand Russland nahe, um China auszugleichen, und unterhielt freundschaftliche Beziehungen zum Iran, um Pakistan ein Gegengewicht zu bieten – was amerikanische Sanktionen nach sich zog (von denen einige inzwischen aufgehoben wurden). Es hat in den iranischen Hafen Chabahar investiert, um Zugang zu Zentralasien zu erhalten; seine Schiffe gehören zu den wenigen, denen der Iran die Ausfahrt aus dem Golf gestattet hat.

Weiter westlich hat Europa der Ukraine geholfen, die russischen Streitkräfte in Schach zu halten. Da die EU russisches Öl und Gas aus Pipelines boykottierte, leitete der Kreml seine Lieferungen auf Tanker um, die nach Asien fuhren – oft zu reduzierten Preisen. Dabei muss Russland jedoch eine Reihe von Engpässen passieren, die von NATO-Ländern kontrolliert werden, nicht zuletzt die türkischen und die dänischen Meerengen (auf die jeweils 20 Prozent beziehungsweise 35 Prozent seiner Rohölexporte entfallen). Einige Schiffe seiner unter falscher Flagge fahrenden „Geisterflotte“ wurden von europäischen Staaten beschlagnahmt.

Als Russland Odessa und andere ukrainische Häfen am Schwarzen Meer blockierte, kamen die Getreideexporte der Ukraine nahezu vollständig zum Erliegen. Die weltweiten Lebensmittelpreise schossen in die Höhe, bis die Ukraine einen sicheren Schifffahrtskorridor einrichtete. Sporadische Angriffe auf Handelsschiffe dauern an, und Minen bedrohen weiterhin alle Schiffe.

Unterdessen bedeutete die Schließung der Meerenge durch die Türkei für Militärschiffe, dass Russland seine Schwarzmeerflotte, die von der Ukraine schwer getroffen wurde, nicht verstärken konnte.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan könnte nun ein Lieblingsprojekt wiederbeleben: den Bau eines neuen Kanals, bekannt als Kanal Istanbul, um die Überlastung des Bosporus zu verringern. Eine zentrale Frage ist, ob dieser der Montreux-Konvention von 1936 unterliegen würde, die den kommerziellen und militärischen Schiffsverkehr in den Meerengen regelt.

Die Ostsee ist unterdessen fast zu einem NATO-See geworden, seit Schweden und Finnland als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine dem Bündnis beigetreten sind. Das hat Angriffe auf die Infrastruktur am Meeresboden jedoch nicht verhindert, darunter Gasleitungen und Kommunikationskabel, die wahrscheinlich sowohl von der Ukraine als auch von Russland ausgehen.

Auf der anderen Seite des Atlantiks täuscht der eher bescheidene Verkehr des Panamakanals – der nur drei Prozent des Seehandels ausmacht – über seine Bedeutung hinweg. Er ermöglicht es der US-Marine, Schiffe zwischen Atlantik und Pazifik zu verlegen, und wickelt rund 40 Prozent des amerikanischen Containerverkehrs ab.