Warum Hormus die Welt gerade ins Stocken bringt

Ist der maritime Frieden, der unter anderem die Grundlage für den globalen Handel ist, wegen der Entwicklungen in der Straße von Hormus gefährdet?

Moritz Brake: Der Frieden ist nicht nur auf den Meeren vorbei, sondern auch für uns an Land. Die Blockade der Straße von Hormus war ein Teil des Kriegs im Iran, aber diese Blockade durch den Iran richtete sich auch gegen uns in Europa. Eine solche Blockade ist historisch und völkerrechtlich ein Akt des Kriegs. Wir haben uns bisher entschieden, darauf nicht zu antworten. Für Kriege braucht es ja immer zwei: einen, der angreift und einen, der sich verteidigt.

Die Auswirkungen dieser Blockade waren weitreichend, auch wenn vor allem über Treibstoffpreise diskutiert wurde.

Wir in Europa merken es an den Tanksäulen, anderswo aber stehen Menschen deswegen an ihrer Existenzgrenze. Schließlich fehlt ein Fünftel von Öl und Gas am Markt. Aber es geht noch um viel mehr, so fehlt wegen der Blockade ein Drittel der weltweiten Helium-Versorgung, was unter anderem für die Halbleiterproduktion benötigt wird. Wenn alle diese Effekte in die Lieferketten durchschlagen, werden sie extrem zu spüren sein. Vor allem Asien ist hart getroffen. So fehlen Düngemittel in Indien, das wirkt sich auf die Agrarproduktion aus. In dem Land ist eine große Hungersnot zu erwarten. Die schlimmsten Folgen sind dort zu erwarten, wo Menschen ohnehin schon arm und Märkte fragil sind.

In Europa wird vor allem kritisiert, dass US-Präsident Trump überhaupt das Dilemma ausgelöst hat. Weshalb sollte sich Europa daher engagieren?

Die Amerikaner haben zwei Fehler gemacht: Erstens den Krieg so anzufangen und zweitens ihn nicht zu gewinnen. Doch diesen geopolitischen Scherbenhaufen bekommen wir nicht mehr ausgeräumt, es wird nicht mehr wie davor. Jede Woche, während der die Straße von Hormus gesperrt ist, zieht weitere Wochen mit immer größeren Folgen nach sich.