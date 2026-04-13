Hormuz-Blockade: Riskanter Schritt der USA

Zunächst hatte Trump angekündigt, die Durchfahrt jeglicher Schiffe in der Straße von Hormuz mit Hilfe der US-Marine zu stoppen. Das zuständige Regionalkommando Centom stellte dann klar, dass nur Schiffe an der Durchfahrt gestoppt werden sollen, die iranische Häfen ansteuern oder verlassen. Demnach schließt die Blockade iranische Häfen am Persischen Golf und am Golf von Oman ein. Die Blockade soll heute ab 16.00 Uhr MESZ beginnen.

Praktisch dürfte das bedeuten, dass die US-Marine alle Schiffe stoppen oder zum Umkehren zwingen will, die einen Bezug haben zum iranischen Ölgeschäft. Tanker, die für Golfstaaten wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate durch die Meerenge fahren, wären von der Blockade dagegen nicht betroffen und würden zumindest vom US-Militär wohl nicht an der Durchfahrt gehindert.

Trump hat die Streitkräfte auch angewiesen, alle Schiffe abzufangen, die Gebühren an den Iran gezahlt haben. Niemand, der eine "illegale Maut" entrichte, werde auf hoher See eine sichere Passage haben. Trump hat den Iran der "Erpressung" beschuldigt und will auch vom Iran gelegte Seeminen zerstören zu lassen. Zugleich erwägen die USA nach Medienberichten auch neue Militärschläge im Iran, um die Verhandlungen wieder in Gang zu bringen.