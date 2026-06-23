Mojtaba Khamenei: Irans unsichtbarer Machthaber

Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ist davon auszugehen, dass der 56-jährige Oberste Führer – vorsichtig formuliert – nicht ganz fit ist. Mojtaba Khamenei war in den Morgenstunden des 28. Februars bei jenem fatalen Frühstückstermin im Büro seines Vaters dabei, der zum Ziel eines israelischen Luftangriffs wurde. Dutzende Raketen wurden von Israels Luftwaffe um 9.40 Uhr auf das Areal Beit Rahbari, den Sitz der Führung, abgefeuert. Der Khamenei-Sohn soll überlebt haben, weil er wenige Augenblicke vor dem Raketentreffer den Raum verlassen hatte und im Stiegenhaus war. „Er wurde von der Druckwelle zu Boden geschleudert“, berichtet Mazaher Hosseini, Protokollchef des neuen Obersten Führers. „Dabei hat er sich verletzt.“

Es gilt allerdings als Rätsel, wie es möglich sein konnte, dass just er als Einziger überleben konnte. Die Detonationen waren so heftig, dass selbst massive Pforten in den Gebäuden der Nachbarschaft schmolzen. In Teheran kursieren Gerüchte, dass nach den Raketen und Bombenangriffen, keine sterblichen Überreste mehr identifizierbar waren. Mehr als Asche sei von keinem der Opfer übriggeblieben. Dass Mojtaba als einziger überlebt haben soll, wurde von regimekritischen Medien eher als Wunder, denn als mögliche Realität eingestuft.

Über das Schicksal Mojtaba Khameneis kursieren viele Gerüchte, aber wenig handfeste Fakten. Dazu zählt, dass er trotz aller Angriffswucht mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich wenigstens die ersten Tage nach dem Angriffüberlebt hat, allerdings schwer verletzt. Er wurde in das Sina Krankenhaus gebracht und mehrmals operiert, war mutmaßlich sehr lange im Koma. Im Mai berichtete die Zeitung New York Times unter Berufung auf sechs Interviews mit Insidern des Regimes, dass einer seiner Arme schwer verletzt ist, sein Gesicht verbrannt und entstellt. Vor allem die Lippen seien betroffen. Er könne kaum sprechen, brauche noch viele plastisch-chirurgische Eingriffe. Mutmaßlich brauche er auch Prothesen, dürfte ein Bein verloren haben, möglicherweise auch beide.