Einige Politiker haben schon Vergleiche zur Konferenz von Jalta von 1945 gezogen. In dem Kurort auf der Schwarzmeer-Halbinsel Krim entschieden die Siegermächte damals über eine Neugestaltung Europas nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Bild von Sowjetdiktator Josef Stalin, US-Präsident Franklin D. Roosevelt und dem britischen Premier Winston Churchill ging um die Welt.

Und wenn nun US-Präsident Donald Trump, Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin zusammenkommen, befürchten manche, die drei Anführer der größten Atommächte könnten die Welt unter sich in Einflusszonen aufteilen. Gehen dürfte es bei dem Treffen auch um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die von Putin angestrebte neue Sicherheitsarchitektur in Europa.