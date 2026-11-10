Israel: Die Opposition hat sich selbst besiegt

20 Minuten entfernt, im wohlhabenden Neve Tzedek, sieht Israel völlig anders aus. Hier leben viele säkulare, gut situierte Israelis, häufig aschkenasischer Herkunft. In den wunderbaren Restaurants diskutieren sie über die Islamisierung Europas, den explodierenden Antisemitismus, über Frauen mit Niqab auf Europas Straßen und eine Gesellschaft, die die Gefahr des politischen Islam völlig unterschätzt.

Sie telefonieren mit Freunden in London oder Paris und sehen in Israel die vorderste Verteidigungslinie gegen einen militanten Islamismus, dessen Einfluss längst weit über den Nahen Osten hinausreicht. Viele stammen aus Familien von Holocaustüberlebenden. Fassungslos beobachten sie ein Europa, das Menschen willkommen heißt, die seine liberalen Werte verachten, den Terror des 7. Oktober bejubelten und den palästinensischen Terrorismus zum Befreiungskampf verklären.

Doch anders als ihre Landsleute in Hatikva sehen sie in Netanjahu nicht den Retter, sondern eine Gefahr für Israels Zukunft. Sie werfen ihm Korruption und mit der geplanten Justizreform die Missachtung demokratischer Rechte vor, nicht entschlossen gegen jüdischen Extremismus im Westjordanland vorzugehen. Sie kritisieren seine Weigerung, aus Rücksicht auf die Koalitionspartner die erschöpften Streitkräfte durch die Einberufung ultraorthodoxer Männer zu entlasten, und fürchten, dass seine Rhetorik und die Radikalität seiner Koalitionspartner Israel international weiter isolieren. In ihrer Haltung gegenüber Hamas, Gaza und dem Iran unterscheiden sie sich allerdings nicht von den Anhängern Netanjahus. Die einen sind nicht die Gemäßigten, die anderen nicht die Hardliner.