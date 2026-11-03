Midterms 2026: Neun Themen, die US-Wähler bewegen

Die US-Zwischenwahlen am Dienstag entscheiden über die Kontrolle im Kongress für die letzten zwei Jahre der Amtszeit von US-Präsident Trump. Bei den Wahlen stehen für US-Bürgerinnen und Bürger vor allem steigende Lebenshaltungskosten im Mittelpunkt. Das hat eine Umfrage von Reuters/Ipsos ergeben, für die von Donnerstag bis Montag 1.765 Erwachsene in den USA befragt wurden. Rund 48 Prozent bezeichneten Lebenshaltungskosten als das wichtigste Thema für ihre Wahlentscheidung.

Darüber hinaus nannten 26 Prozent demokratische Normen und 13 Prozent die Einwanderung als bedeutendste Themen. Zudem ist Trump selbst ein wichtiger Faktor bei den Wahlen. Denn der US-Präsident hatte seine Anhänger aufgefordert, so zu tun, als stünde er selbst auf dem Wahlzettel. Die Reuters/Ipsos-Umfrage zeigte, dass 48 Prozent derjenigen, die wählen wollten oder ihre Stimme bereits abgegeben haben, dies als Votum gegen Trump verstanden, gegenüber 25 Prozent, die nach eigenen Angaben für ihn stimmten. Rund 25 Prozent erklärten, Trump spiele bei ihrer Wahlentscheidung keine Rolle.