„Ich möchte einfach nur in mein Bett und dann ist die Metro voller Tränengas“

Ich bin gerade mit Freunden auf der Suche nach einer Bar, als eine Gruppe von rund 60 maskierten Jugendlichen neben uns beginnt, auf die Scheibe eines „Coach“-Stores einzudreschen. Es dauert ein paar Minuten, bis sie das Glas vollständig durchbrochen haben und so viel wie möglich aus dem Luxusgeschäft in ihre Taschen stopfen.

„Das ist nicht normal, es tut mir leid, dass du das mit ansehen musstest“, sagt ein fassungsloser Pariser zu mir, nachdem die Gruppe mit ihrer Beute davongerannt ist. Eine junge Frau macht deutlich, dass sie mit den Plünderungen nichts zu tun haben möchte: „Ich hasse das!“