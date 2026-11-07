Israels Präsident Isaac Herzog beauftragt den Oppositionspolitiker Gadi Eisenkot mit der Bildung einer neuen Regierung. Das Büro des Präsidenten gab am Samstagabend bekannt, dass Herzog den Vorsitzenden der Partei Jaschar über seine Absicht informiert hat. Die offizielle Übergabe des Mandats ist für Sonntag, 8. November 2026, um 17 Uhr in der Präsidentenresidenz in Jerusalem angesetzt.

Damit erhält der 66-jährige frühere Generalstabschef den Vorzug vor dem amtierenden Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Herzog hatte am Wochenende mit beiden gesprochen und sie über seine Entscheidung informiert.