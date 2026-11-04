Midterms 2026: So reagiert Österreichs Politik auf die US-Wahlen

Österreichische Politikerinnen und Politiker haben am Mittwoch hoffnungsvoll auf den Ausgang der Kongresswahlen in den USA reagiert. Die jetzige Machtverschiebung sei „außergewöhnlich“, sagte Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) im Ö1-„Mittagsjournal“. In Europa und anderen Teilen der Welt setze man weiterhin auf stabile Partnerschaften, so der Kanzler. Auch die anderen Parteien orteten in den Wahlergebnissen ein „starkes Signal weit über die USA hinaus“.

Wenn Wahlen zu einer Machtverschiebung führen, sei das nichts Außergewöhnliches in einer Demokratie und zeige ihr Funktionieren, sagte Stocker. „Aber diese Machtverschiebung ist tatsächlich eine außergewöhnliche, weil sie so deutlich ist.“ Es handle sich um eine Entscheidung der amerikanischen Wählerinnen und Wähler, „die vor allem eine innenpolitische Komponente haben wird“. Doch auch die Beziehung nach Europa sei wichtig. „Wir wollen sie stabil halten“, betonte der Kanzler. Für weitere Entwicklungen müssen man sich aber „natürlich breiter aufstellen“.