Shenzhen steht für Chinas wirtschaftlichen Aufstieg. Nun wird die Stadt zum Schauplatz des Gipfels mit Xi Jinping, Donald Trump und Wladimir Putin.
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Wenn Chinas Präsident Xi Jinping am Donnerstag den russischen Staatschef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump zu einem historischen Dreiertreffen in Shenzhen im Süden Chinas empfängt, markiert das den jüngsten Meilenstein in dem rasanten Aufstieg der Stadt. Shenzhen hat sich binnen weniger Jahrzehnte von einem kleinen Fischerdorf zu einer Tech-Metropole entwickelt. Dabei ist die Entwicklung der Stadt beispielhaft für den Aufstieg Chinas zur Weltmacht.
Bis in das Jahr 1980 war die Stadt am Perlfluss-Delta und an der Grenze zur damaligen britischen Kronkolonie Hongkong ein Fischerdorf mit rund 30.000 Einwohnern. Dann begann China unter Deng Xiaoping mit der marktwirtschaftlichen Liberalisierung und Öffnung hin zum Westen und errichtete in Shenzhen die erste Sonderwirtschaftszone des Landes. Es folgte ein beispielloser Wirtschaftsboom.
Wirtschaftsleistung der Metropole wächst weiter
Heute leben in Shenzhen nach Angaben der Stadtverwaltung mehr als 18 Millionen Menschen. Im Jahr 2025 lag die Wirtschaftsleistung bei rund 539 Milliarden Dollar (490 Milliarden Euro), was einen Anstieg von 5,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entsprach. Damit macht Shenzhen etwa 2,76 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) Chinas aus. Das Straßenbild der Tech-Metropole prägen Roboterhunde, fahrerlose Taxis und Lichtershows.
Der Ort ist offensichtlich bewusst gewählt für den nun anstehenden Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC), an dessen Rande das historische Treffen von Xi mit Putin und Trump stattfindet. Die Volksrepublik will sich als moderne Supermacht und Technologie-Vorreiter präsentieren.