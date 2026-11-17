Wenn Chinas Präsident Xi Jinping am Donnerstag den russischen Staatschef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump zu einem historischen Dreiertreffen in Shenzhen im Süden Chinas empfängt, markiert das den jüngsten Meilenstein in dem rasanten Aufstieg der Stadt. Shenzhen hat sich binnen weniger Jahrzehnte von einem kleinen Fischerdorf zu einer Tech-Metropole entwickelt. Dabei ist die Entwicklung der Stadt beispielhaft für den Aufstieg Chinas zur Weltmacht.

Bis in das Jahr 1980 war die Stadt am Perlfluss-Delta und an der Grenze zur damaligen britischen Kronkolonie Hongkong ein Fischerdorf mit rund 30.000 Einwohnern. Dann begann China unter Deng Xiaoping mit der marktwirtschaftlichen Liberalisierung und Öffnung hin zum Westen und errichtete in Shenzhen die erste Sonderwirtschaftszone des Landes. Es folgte ein beispielloser Wirtschaftsboom.