Wie der Boulevard den ORF-Chef bestimmen will

Der ORF ist eine kleine Welt, in der Österreich seine Probe hält. Solch holpriges Abwandeln von Friedrich Hebbels viel zitiertem Satz hat bei jeder Kür auf dem Küniglberg Hochsaison.

Aktuell aber beschreibt es das Ende einer Ära in den urbanen Tiefen des Wiener Beckens: Der Boulevard führt eine Schlacht gegen seinen Bedeutungsverlust. Das gilt insgesamt wie gegeneinander. Und manch Parteipolitiker spielt dazu Kanonenfutter – als nützlicher Idiot.