ORF-Wahl: Das sind die 9 Kandidat:innen

Zwei Tage vor der ORF-Wahl sind mit Ex-ORF-Journalistin Sonja Sagmeister und Ex-ORF-Managerin Petra Höfer noch zwei weitere Personen für ein Hearing im ORF-Stiftungsrat eingeladen worden. Damit stehen in Summe neun Personen zur Wahl. Die übrigen sieben sind bereits länger nominiert und präsentierten am Montagabend ihre Ideen in der ORF III-Sendung „ORF-Wahl 2026: Vor der Entscheidung“. Im Schnitt 84.000 Personen vor den Fernsehschirmen machten sich ein Bild von ihnen.

Im Rennen um die Stimmen der ORF-Stiftungsrätinnen und -räte sind APA-CEO Clemens Pig, Ex-ProSiebenSat.1Puls4-Geschäftsführer Markus Breitenecker, ORF-TV-Magazinchefin Lisa Totzauer, Ex-HBO-Manager Johannes Larcher, ORF III-Co-Geschäftsführerin Kathrin Zierhut-Kunz, Exxpress-Herausgeberin Eva Schütz, Ex-ServusTV-Chefredakteur Robert Altenburger und nun auch Sagmeister und Höfer, die beide in Rechtsstreitigkeiten mit dem ORF verstrickt waren. Der Kurier berichtete zunächst über die Neuzugänge. ORF-Stiftungsratsvorsitzender Heinz Lederer bestätigte die Nominierungen gegenüber der APA.