ORF-Wahl: (K)eine Sendepause für die Politik

Das Schaulaufen ist eröffnet. Donnerstag letzter Woche Mitternacht endete die Bewerbungsfrist für den Posten des ORF-Generaldirektors. 77 Personen halten sich für befähigt, das größte Medienunternehmen des Landes zu führen, oder hatten zumindest ausreichend Tagesfreizeit, um eine Spaßbewerbung abzuschicken.

Es lag am Stiftungsrat, zu entscheiden, wer nun seine Ideen bei öffentlichen Hearings vorstellen darf, die vor der eigentlichen Wahl am 11. Juni stattfinden. Nach dem Skandal und dem darauffolgenden Rücktritt des bisherigen Generaldirektors Roland Weißmann gibt es fast so etwas wie ein Aufatmen. Trotz – oder wegen – der Vorkommnisse ist das Feld der Bewerberinnen und Bewerber so stark wie selten.

Nicht beworben hat sich Ingrid Thurnher. Sie hat im März die Aufgabe übernommen, im ORF aufzuräumen und die Stimmung im Haus zu befrieden. Die Begründung ihres Nichtantritts: Ihr bleibe so bis zum Ende des Jahres mehr Freiheit, um Missstände aufzuarbeiten. „Ich muss nicht taktieren, ich muss nicht tun, was opportun ist.“