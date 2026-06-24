Pius Strobl: Der freigestellte „Mann fürs Grobe“ im ORF wird 70

Geboren wurde Strobl am 28. Juni 1956. Er wuchs als Waisenkind in Mattersburg im Burgenland auf und startete seine Berufslaufbahn zunächst als Gendarm. Bald engagierte er sich politisch — zunächst bei der SPÖ, anschließend bei den Grünen, die er mitgründete. Dort betätigte er sich als Pressechef und von 1988 bis 1990 neben Johannes Voggenhuber als Bundesgeschäftsführer. Anschließend arbeitete er als Vorstand in der Conwert Immobilien Invest und gründete Mitte der 90er-Jahre eine eigene Event- und Marketingagentur.

Wien hat dem rastlosen Kommunikator zahlreiche Events zu verdanken, die heute noch das Stadtbild prägen: Strobl erfand etwa den Weihnachtsmarkt am Spittelberg und den „Eistraum“ vor dem Rathaus. Dazu betätigte er sich noch Jahre vor der „EURO 2008“ als Pionier in Sachen Public Viewing. In frühen Jahren hatte sich Strobl auch schon publikumswirksam mit der Justiz angelegt. Er ließ sich wegen Wehrdienstverweigerung zu einer Haftstrafe verdonnern.

Dem ORF näherte er sich zunächst von 1989 bis 1998 auf Ticket der Grünen in seiner Funktion als Mitglied des ORF-Kuratoriums, das inzwischen zum Stiftungsrat umgetauft wurde. Strobl war während dieser Zeit maßgeblich an der Wiederwahl Gerd Bachers zum ORF-Generalintendanten sowie der Abwahl von Programmintendant Ernst Wolfram Marboe beteiligt. 2004 zog Strobl dann für die Grünen neuerlich in den ORF-Stiftungsrat ein, wo er als einer der Baumeister der „Regenbogenkoalition“ fungierte, die Alexander Wrabetz auf den Schild des ORF-Chefs hob. Wrabetz engagierte ihn in der Folge als Kommunikationschef des öffentlich-rechtlichen Senders.