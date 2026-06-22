Im Schatten des ORF beginnt das große Fressen

Seit vor 100 Tagen am Weltfrauentag Roland Weißmann als Burgherr auf dem Küniglhügel zurückgetreten wurde, beansprucht der ORF Österreich noch mehr, als er es sonst schon übermäßig tut. Der angebliche Skandal um die vermeintliche Wahl zum nächsten General war zwar bloß eine transparentere Bestellung als je zuvor, aber ihr Gewinner Clemens Pig wurde trotzdem skrupellos als Partei-Günstling diffamiert – was er definitiv nicht ist.

Sonst hätte er kaum ständig betont, dass er hofft, das von Vizekanzler Andreas Babler für 10./11. September angekündigte „Zukunftsforum“ werde statt eines puren ORF-Konvents zur Standortbestimmung und -verteidigung für die gesamte Medienlandschaft. Denn eine Fusion im Schatten des ORF-Traras zeigt, wie sehr die ganzheitliche Neuorientierung drängt: Vorarlbergs Russmedia (VN, Neue) übernimmt Tirols Moser Holding (TT). Das war für die allzu Wien-fixierte einschlägige Berichterstattung nur eine Randnotiz, schafft aber ein Unternehmen in der Dimension von Mediaprint (Krone, Kurier) und Styria (Kleine, Presse), den hinter Red Bull (ServusTV, Red Bulletin) größten privaten Medienhäusern.