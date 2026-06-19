2nd Opinion: Maschinenstürmer überall

Wer ein gewisses Interesse an Wirtschafts- und Ideengeschichte hat, wird sich in der aktuellen Debatte vor allem an zwei Namen erinnert fühlen: Günter Anders und Ned Ludd. Der österreichisch-deutsche Philosoph Anders dachte über die „Antiquiertheit des Menschen“ nach, der seiner eigenen Technik nicht mehr gewachsen und dazu in der Lage ist, Dinge herzustellen, die er in ihren Folgewirkungen nicht mehr erfasst. Anders hatte dabei die Atombombe im Blick, aber schon der Titel „Wenn irgendwer sie baut, sterben wir alle“ von Yudkowsky und Soares lässt nicht zufällig die Ahnung aufkommen, dass es sich bei superintelligenter KI um eine Art Datenatombombe handelt, die uns auslöschen kann und wird.

Ned Ludd hingegen ist wenig bekannt und hat vermutlich nie existiert, fungiert allerdings nach wie vor als Namensgeber für die Maschinenstürmer aller Zeitalter: die Ludditen. Die englischen Maschinenstürmer des frühen 19. Jahrhunderts – Weber, Strumpfwirker und Tuchmacher, die gegen ihre durch die Industrialisierung verschärften Arbeitsbedingungen protestierten – beriefen sich auf diese mythische Figur, die angeblich schon 30 Jahre zuvor Webstühle zerstört hatte, wenn auch unter anderen Vorzeichen.

Mit ihnen vergleicht Gabor Steingart alle Medienleute, die den gegenwärtigen und zukünftigen Einfluss der Künstlichen Intelligenz auf das Medienwesen weniger euphorisch betrachten als er selbst: Vorindustrielle Primitivlinge, die unter das Wagenrad der Geschichte geraten werden, und zwar zu Recht. Vielleicht hat Steingart damit sogar recht. Dass er sich nicht vorstellen kann, nicht recht zu haben, ist das Problem, für das möglicherweise nicht einmal die KI eine Lösung hat.