Rainer Pariasek: „Möchte das Privat-Fernsehen überhaupt einen alten ORFler haben?“

1. Ex-Berufswunsch Strafverteidiger: Welche Gemeinsamkeit mit einem Sportreporter ließe sich finden?

Gute Vorbereitung, die richtigen Fragen stellen und dann das Bestmögliche für die Klienten bzw. Zuschauer rausholen

2. Was löst es in Ihnen aus, wenn in Boulevardmedien und auf Social Media Ihr Englisch verhöhnt wird?

Nachdem die Kritik möglicherweise nicht ganz unberechtigt ist, kann ich damit recht gut leben.

3. Welches Ereignis war Ihr Karriere-­Höhepunkt? Könnten Sie eher auf Fußball oder Skisport verzichten?

Hätte nichts dagegen, wenn der Karriere-­Höhepunkt diese WM wird, sprich: wenn wir ganz weit kommen. Ski oder Fußball: beides unverzichtbar!