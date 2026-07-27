Medien und Sommertouren: Die ÖVP und das Prinzip Klein-Klein

Dass Nachfolger Markus Gstöttner auch die Zusatzrolle ohne Mandat im Hohen Haus wahrnehmen sollte, kann als Verachtung des Parlamentarismus oder der Medien oder beidem interpretiert werden. Es wäre auf jeden Fall folgerichtig für eine Kanzlerpartei, die dem stärkeren Juniorpartner diesen Bereich überlassen hat, ihm dort aber in unseliger Koalitionstradition immer wieder hineinzupfuschen versucht.

Beim Medienpaket war es die Forderung nach Vertriebssubvention für Gratistitel. Um Heute und Oe24 zu umgehen, wurde „die letzte Meile“ der Zustellung ausgespielt. Doch gestochen hat die namentliche Adressierung. 22,5 Millionen Zustellförderung gelten für Zeitungsabos, aber nicht Papier „an einen Haushalt“. Die Eigner freut das nicht, doch ihr Protest ist leise, weil vielen zugleich die beglückten Kaufzeitungen gehören. Zu deren Gunsten hatten sie die inhaltliche Relevanz der lokalen Gratistitel schleichend gemindert.