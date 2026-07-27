Wie die FPÖ in Oberösterreich Erste werden will

Es ist gut möglich, dass sie das schaffen. Das Ergebnis der Landtagswahl vom September 2021 darf nicht darüber hinwegtäuschen. Es stand im Zeichen eines letzten Sebastian-Kurz-Hypes zugunsten der ÖVP, die hier auf rund 38 Prozent zulegen konnte, sowie einer in Folge der Ibiza-Affäre noch geschwächten FPÖ, die auf knapp 20 Prozent abstürzte. Heute befindet sich die ÖVP in einer Krise, während die FPÖ so gut dasteht wie noch nie.

Allein wenn es Haimbuchner und seinen Leuten in einem Jahr gelingt, die rund 75.000 Wähler zurückzuholen, die laut einer Analyse des Sozialforschungsinstituts „Foresight“ damals von der FPÖ zur ÖVP abgewandert sind, könnte es schon knapp werden.